Périph' de Nantes : les feux qui régulent le trafic ne fonctionneront pas pendant un mois et demi

Sur le périphérique de Nantes, les feux de régulation installés sur quelques échangeurs vont être désactivés d'ici quelques jours et pour six semaines. La Diro veut savoir si la voie supplémentaire ouverte sur le pont de Cheviré suffit à elle seule à une meilleure gestion du trafic.

Sur le périphérique de Nantes, les feux tricolores mis en place sur certains échangeurs vont rester éteints pendant six semaines entre le 9 janvier et le 17 février. Installés de manière expérimentale en mars 2015 sur les voies d'accès entre les Portes d'Armor et de l'Estuaire, ces feux permettent de réguler le trafic sur le pont de Cheviré qui voit passer chaque jour 100.000 véhicules. Aux heures de pointe lorsqu'il y a des bouchons, ils se mettent au rouge pour retenir les véhicules quelques instants avant qu'ils ne s'engouffrent sur le périphérique.

Mieux mesurer l'impact sur le trafic

Depuis septembre 2015 une 3ème voie a été ouverte sur le pont de Cheviré dans le sens nord-sud, elle est réservée aux automobilistes qui quittent le périph en bas du pont. Les études ont montré une amélioration de la fluidité du trafic et un gain sur les temps de parcours mais il s'agit là de l'effet conjugués des deux dispositifs, la voie supplémentaire et les feux. Or, la Diro (Direction inter-départementale des routes de l'Ouest) a besoin de savoir si cette 3ème voie permet à elle seule d'améliorer les conditions de circulation. Pour le mesurer, la seule condition est de désactiver les feux pendant six semaines.