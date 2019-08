Périphérique, aides financières, plusieurs mesures pour développer la pratique du vélo à Caen

Développer la pratique du vélo, c'est l'objectif de la ville de Caen et de Caen-la-Mer. Plusieurs mesures ont été dévoilées mercredi 28 août pour que les habitants n'aient plus peur de faire de la bicyclette. Des dispositifs vont être renforcés et un périphérique vélo est en train de voir le jour.

La mesure phare de ce plan vélo dévoilé par le maire de Caen et président de Caen-la-Mer Joël Bruneau, c'est la concrétisation de cette idée lancée il y a plus de 10 ans, un périphérique cycliste. Un premier tronçon de 4,5 kilomètres est déjà praticable entre la maison du vélo près de la gare de Caen et le quartier de la Haie-Vigné en passant par la Prairie et le Zénith. Une partie du revêtement a été refait sur ces pistes cyclables déjà existantes, notamment le long du lycée Malherbe et sur le cours Koenig. Trois pompes à air ont été installées sur le parcours. Coût de ce premier morceau de rocade : 138 000 €.

Le périphérique vélo va s'agrandir dans les semaines à venir avec un nouveau tronçon sur le boulevard Jean Moulin vers la Vallée des Jardins et des études sont en cours pour pouvoir faire le tour de la ville à vélo en toute sécurité dans quelques années. Cette route circulaire pourrait atteindre 14 kilomètres à terme. Au total, la ville de Caen disposera de 125 kilomètres de pistes cyclables à la fin de l'année.

Autre mesure pour favoriser la pratique de la bicyclette, des aides financières à Caen, Hérouville-Saint-Clair et Ifs pour acheter une bicyclette. Pour les caennais, l'aide correspond à 25% du montant du vélo avec une participation maximale de 250 € pour un vélo électrique, 150 € pour un vélo pliant et 350 € pour un vélo cargo, très pratique pour transporter des enfants. Et si avant l'achat, vous souhaitez testez un vélo électrique pendant quelques mois, vous pouvez en louer un. La flotte de vélo électrique en location de Caen-la-Mer a été renforcée au printemps dernier pour faire face à la forte demande.