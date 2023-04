Périphérique : la ville de Paris lance une consultation sur la voie réservée aux transports et au covoiturage

Les usagers et riverains du boulevard périphérique mais aussi tous les Franciliens sont appelés à se prononcer sur son avenir. La Ville de Paris va lancer une consultation le 17 avril sur les modalités du projet de voie dédiée sur le boulevard périphérique, a indiqué mercredi Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Maire de Paris lors d'une conférence de presse.

Lors de JO de Paris 2024, une voie sera réservée aux officiels des JO et aux transports en commun. La circulation sera ainsi restreinte pour les autres véhicules. Une situation qui perdurera au-delà de 2024. La Ville veut pérenniser cette voie dédiée pour la réserver aux bus, au covoiturage et aux taxis.

Une consultation ouverte à tous

David Belliard, adjoint à la Maire de Paris en charge de la transformation de l'espace public, des transports, des mobilités, du code de la rue et de la voirie publique précise que le vote se déroulera jusqu'au 28 mai. Il précise que la participation du public sera ouverte à tous, pas seulement à "ceux qui utilisent cette voirie" ou aux Parisiens.

David Belliard explique que ce dispositif doit permettre de "récolter les avis de l'ensemble des parties prenantes, et notamment des "opposants" au projet. Considérée comme une part de "l'héritage prévu des Jeux olympiques", la transformation, à l'horizon 2030, de la voie du périphérique réservée aux athlètes, officiels et secours pendant ces JO vise à "développer un usage plus vertueux et économique de la voiture" selon l'élu.

Le projet encore "ouvert à discussion"

Dans cette optique, des radars permettant de voir le nombre de personnes sont dans un véhicule sont déjà en cours de test. La liste des véhicules autorisés à emprunter cette voie n'est pas encore déterminée. Pour David Belliard, le projet est encore "ouvert à discussion".

Lors d'un référendum organisé en ligne par la région Ile-de-France en 2021, 90% des 79.000 votants s'étaient prononcés contre la suppression d'une voie de circulation. La Ville de Paris avait dénoncé une question biaisée. "Nous n'allons pas supprimer une voie de circulation sur le périphérique mais la transformer en voie dédiée aux bus et au covoiturage", précisait alors Emmanuel Grégoire.