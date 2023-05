Périphérique : les élus de banlieue réclament une étude d'impact

La Mairie de Paris droite dans ses bottes, déterminée à aller au bout de son projet pour réduire la pollution sur le périphérique en dédiant une voie au covoiturage et transports en commun en pérennisant les voies olympiques, malgré les oppositions exprimées en majorité lors la consultation publique clôturée dimanche. Plus de 6000 internautes ont donné leur avis, 85% sont contre ce projet. Parmi les opposants, les maires de banlieue qui ont peur d'un report des bouchons dans leurs villes.

ⓘ Publicité

Sur France Bleu Paris, ce mardi, la présidente de l'association des maires du Val-de-Marne, François Lecoufle réclame une étude d'impact "à la fois avant, pendant et quelques mois après les JO, parce que la période des JO sera particulière, avec beaucoup de touristes et peu de Parisiens". La maire de Limeil-Brévannes craint un report du trafic qui va accroître le bouchon sur l'A4, "le plus gros d'Europe"

"Irrespectueux"

La maire de Limeil-Brévannes dénonce "un manque de concertation approfondie avec les élus des collectivités concernées" et un manque de respect de la Mairie qui ne prend pas en compte la majorité des avis défavorables.

Un million de personnes empruntent chaque jour le périphérique. La Mairie de Paris doit préciser son projet cet été.