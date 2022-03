Pas de fermeture d'une portion de l’autoroute A11 et d'une partie du périphérique nantais ce mercredi 9 et ce jeudi 10 mars. Les travaux réalisés dans le secteur de la Porte de Gesvres sont finalement terminés en avance. Les automobilistes peuvent donc circuler normalement le soir.

Périphérique nantais : la porte de Gesvres n'est plus fermée la nuit

Les travaux sont finalement terminés en avance. Après plus d'un mois de chantier, les aménagements réalisés sur une portion de l'autoroute A11 et sur le périphérique nantais dans le secteur de la porte de Gesvres n'ont pas accumulé de retard. Ils sont donc bouclés. Pas de nouvelles fermetures de route à prévoir donc les nuits du mercredi 9 et du jeudi 10 mars sur le périphérique nantais. La circulation va pouvoir revenir à la normale le soir.

Plus d'un mois de travaux

Du mardi 1er février au mardi 8 mars, cette partie de route à l'est de Nantes était fermée tous les soirs de 20h30 à 5h30. Une fermeture programmée depuis très longtemps, et qui a d'ailleurs causé quelques soucis le soir de la demi-finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'AS Monaco. La porte de Gesvres est en effet très empruntée les soirs de match.