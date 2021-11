Périphérique parisien : 100 millions d'euros pour transformer la porte de Montreuil

La ville de Paris a présenté, ce jeudi, son projet de transformation et de réaménagement de la porte de Montreuil entre le 20e arrondissement de la capitale et la Seine-Saint-Denis. Coût du chantier : 100 millions d'euros.

"La porte de Montreuil, c'est une mocheté, c'est glauque, c'est un no man's land. Il fallait en finir !" Ce jeudi 4 novembre, personne n'a repris Patrice Bessac, le maire de Montreuil quand il a prononcé ces mots, ni Tony Di Martino, l'édile de Bagnolet, ni Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Et pour cause : tout le monde est d'accord sur ce constat.

Recréer le lien entre Paris et les communes limitrophes

Réaménager cette porte du périphérique pour effacer la séparation physique entre le 20e arrondissement de Paris et la Seine-Saint-Denis, c'est l'objectif du projet imaginé et financé par la ville de Paris à hauteur de 100 millions d'euros. À la place du grand rond-point actuel , il faut imaginer, dans quelques années, une grande place de 3,5 hectares avec des espaces verts, des commerces et bureaux.

Sur le côté nord du rond-point actuel, une partie du périph sera recouverte pour construire au-dessus un immeuble comprenant un hôtel-restaurant et un incubateur d'entreprises. La circulation automobile restera possible sur deux voies, autour de la place devenue rectangulaire.

Porte de Montreuil © Radio France - Hajera Mohammad

Les Puces de Montreuil vont déménager

Le célèbre marché aux Puces de Montreuil, l'un des plus anciens de Paris, va quitter le vaste parking extérieur où il se tient actuellement pour emménager en 2027 dans "une halle couverte" répartie sur les deux étages d'un nouvel immeuble. Le marché va perdre un tiers de ses emplacements - de 350 à 240 - mais il sera en contrepartie ouvert "5 ou 6 jours sur 7" au lieu de 3 aujourd'hui, précise Eric Pliez, le maire du 20e. Les travaux de la porte de Montreuil débuteront pour de bon en 2023 avec une livraison de la nouvelle place prévue d'ici 5 ou 6 ans.