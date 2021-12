Périphérique parisien : 90% des Franciliens contre la suppression d'une voie de circulation

Le résultat du vote est sans appel. A la question "Etes vous pour ou contre la suppression d'une voie de circulation pour tous ?", 90,2% des Franciliens ont répondu "non", indique la Région Ile-de-France dans un communiqué ce mercredi. Cette consultation en ligne, à l'initiative de Valérie Pécresse, la présidente de la Région, invitait les Franciliens à se prononcer sur le projet de la Ville de Paris de pérenniser une voie réservée au covoiturage et aux transports en commun sur le périphérique après les JO de 2024 .

Près de 79.000 habitants de la région ont répondu à ce référendum organisé en ligne du 10 au 30 novembre. "Une majorité de commentaires défavorables pointe le risque d'augmentation de la congestion et de la pollution, les difficultés pratiques et le danger associé à l'insertion et à la sortie de la voie réservée, l'absence de précisions sur le projet et les usagers éligibles à cette voie", précise le communiqué.

Suite à ce vote, Valérie Pécresse demande de nouveau à l'Etat de transférer la compétence du périphérique à la Région, en rappelant que "40% des trajets sont de banlieue à banlieue et 80% des usagers sont non-parisiens". La Présidente de la Région Ile-de-France demande par ailleurs que des études d'impact soient menées et discutées avant de lancer le projet.

La Ville de Paris de son côté avait annoncé jeudi 25 novembre avoir déposé un recours contre ce référendum jugé "illégal". "La candidate Valérie Pécresse utilise des moyens publics à des fins électorales", avait dénoncé Emmanuel Grégoire, le 1er adjoint à la maire de Paris. L'élu dénonçait par ailleurs une "question biaisée". "Nous n'allons pas supprimer une voie de circulation sur le périphérique mais la transformer en voie dédiée aux bus et au covoiturage".