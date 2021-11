Périphérique parisien : la région lance un référendum

Êtes-vous pour ou contre la suppression d'une voie pour tous ? C'est la question que pose la région Île-de-France dans un référendum lancé ce mercredi matin. De la démagogie pour la mairie de Paris, gestionnaire de l'axe et qui prévoit de réserver une voie de circulation aux bus et au covoiturage.

Du 10 au 30 novembre, la région Île-de-France interroge les Franciliens sur le périphérique parisien. "Emprunté quotidiennement par plus d'un million de véhicules, le boulevard périphérique est l'un des axes les plus fréquentés et les plus congestionnés du réseau routier francilien", explique un communiqué de presse. "Compte tenu de l'importance du périphérique dans les déplacements de nombreux Franciliens, et alors que 40% des trajets vont de banlieue à banlieue et que seulement 20% des usagers sont parisiens, leur avis est crucial." D'où cette grande consultation en ligne proposé à partir de ce mercredi.

Une question unique est posée aux Franciliens : "Êtes-vous pour ou contre la suppression d'une voie pour tous ?" Les Franciliens peuvent voter sur le site www.consultation-periph.fr

"C'est un mensonge" répond la mairie de Paris, gestionnaire du boulevard périphérique

Une question démagogique se sont agacés les élus de la mairie de Paris, gestionnaire de l'axe et qui prévoit de réserver une voie du boulevard périphérique aux bus et au covoiturage. "C'est une annonce opportune de madame Pécresse, la présidente de région", a réagi Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse. "Elle oppose les Franciliens entre eux."

"C'est même plus qu'inopportun, c'est un mensonge", a enchéri David Belliard, l'adjoint en charge des transports. "Nous ne souhaitons pas supprimer une voie sur le périphérique mais la transformer. Plein de métropoles le font. Los Angeles par exemple."

"Et c'est aussi une question de santé publique", rappelle encore l'allié écologiste d'Anne Hidalgo. "500.000 personnes vivent à proximité du périphérique aujourd'hui. Elles y respirent un air extrêmement pollué, elles subissent des nuisances sonores tous les jours. Franchement, il faut transformer cette véritable autoroute urbaine."