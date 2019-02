Permis de conduire : entre 1.200 et 1.800 euros en moyenne dans les Landes

Landes, France

Pouvoir passer son permis de conduire dès 17 ans ou durant le futur service national universel. Un rapport parlementaire remis ce mardi au Premier ministre propose des pistes pour réformer le permis de conduire, examen jugé trop coûteux et long à obtenir. Qu'en est-il dans les Landes ? Décryptage.

Est ce que ça coûte cher de passer son permis dans les Landes ?

Non pas plus qu'ailleurs et même moins que dans les grandes villes Selon le CNPA, le Conseil National des Professions de l'Automobile, syndicat majoritaire dans les auto-écoles, passer le permis dans les Landes coûte en moyenne entre 1.200 et 1.800 euros. 1.800 euros c'est la moyenne nationale. Ensuite, il est difficile de donner un chiffre plus précis, puisque cela dépend surtout du futur conducteur : son assiduité, son niveau aussi. La base, c'est 20 heures de conduite, mais pour pas mal d'entre nous ça peut être plus et donc ça fait grimper la facture.

Passer son permis : un budget, mais des aides pour le financer

Il y en a même plusieurs types d'aides. D'abord des communes qui consacrent une partie de leur budget pour aider les jeunes à passer leur permis. Elles sont 25 dans les Landes comme Hagetmau, Parentis-en-Born, Mimizan, Biscarrosse, Castets, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Pontonx, Labouheyre, Aire-sur-Adour, Saint-Sever, Pissos, Pouillon, mais aussi Audon, Hinxe ou encore Villenave... Ces communes aident donc les jeunes à financer leur permis, parfois sous conditions de ressources, parfois non, ou alors en échange d'un engagement citoyen comme du bénévolat dans une association.

L'engagement citoyen c'est dans cette logique que le Conseil Départemental des Landes aide lui aussi les 15 - 30 ans. Là pas question de ressources, mais il faut absolument justifier d'un service civique, être pompiers volontaire, bénévole à la protection civile ou dans une autre association. L'aide du Département peut aller jusqu'à 450 euros, cumulable avec une aide communale, qui réunies ne peuvent pas dépasser 700 euros. Depuis le lancement, fin 2016, 1.200 jeunes ont profité de ce dispositif départemental, soit environ 466.000 euros engagés. L'an dernier : ils étaient 545, dont 310 filles, à être inscrits. Il y eu 17.320 heures de bénévolat selon les chiffres communiqués par le Département.

Il y a aussi des aides régionales, pour les jeunes en apprentissage, et des aides gouvernementales.

Et pour les délais, on attend beaucoup dans les Landes ?

Non, il n'y a pas de problèmes majeurs contrairement à la Gironde par exemple. Un candidat landais qui doit repasser la conduite attend en moyenne une quinzaine de jours, selon le CNPA. Des délais courts qui tentent les candidats qui habitent hors du département : des Girondins, des Parisiens même peuvent venir parfois passer l'examen dans les Landes.

En 2017, il y a eu un peu plus de 10.000 candidats à passer le permis dans le département. Ils étaient 9.385 fin novembre 2018. Un chiffre relativement stable, car il faut dire que dans les Landes avoir son permis est capital pour travailler et plus largement avoir une vie sociale. Sur les 5.200 jeunes qui sont venus à la Mission Locale des Landes l'an dernier, près de la moitié ont déclaré avoir le permis B.