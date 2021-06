Permis de conduire : les examens maintenus dans l'Indre mais dans un nombre réduit de centres

Au mois de juillet, il ne sera pas possible de tenter l'examen du permis de conduire à Argenton, Buzançais et Valençay. Mais les candidats pourront quand même passer l'épreuve dans d'autres centres du département de l'Indre.

Le département de l'Indre fait face à une pénurie d'inspecteurs pour l'examen du permis de conduire. Il n'y a que la moitié des effectifs, avec deux personnes disponibles sur quatre habituellement. Une solution temporaire a malgré tout été trouvée par les services de la préfecture. Des inspecteurs du Cher sont mobilisés en renfort pour l'ensemble des mois de juin et juillet. Tous les examens prévus sont donc maintenus, il n'y a pas de conséquence sur les dates de passage des candidats.

Un changement est quand même à prendre en compte : les 283 examens prévus en juillet vont être concentrés sur les centres de Déols, Issoudun, La Châtre et Le Blanc. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de tentative possible à Argenton, Buzançais et Valençay. Les candidats devront faire un peu de route pour se déplacer.