Clermont-Ferrand : perturbations dans les transports urbains vendredi en raison d'une grève nationale

Un mouvement de grève dans les transports urbains est lancé à l'appel de six syndicats, suite à l'échec des négociations avec le patronat sur les salaires et les parcours professionnels. La circulation des bus dans l'agglomération clermontoise va être sérieusement affectée. Prenez vos précautions.

Le mouvement de grève nationale est lancé à l'appel des syndicats CFDT, CGT, FO, Unsa, CFTC et CFE-CGC. Il fait suite à l’échec de la négociation sur la sécurisation des parcours professionnels avec l’Union des transports publics. Les grévistes souhaitent obtenir la création d’un 13eme mois dans la branche, ainsi que la revalorisation de la grille salariale ou encore un dispositif de fin de carrière pour les salariés ayant plus de quinze ans d’ancienneté. Des demandes qui ont toutes été refusées par l’Union des transports publics. La prochaine rencontre entre les syndicats et l’UTP n’est toutefois pas prévue avant le 14 février 2018. En attendant, il faut s'attendre à un vendredi très perturbé dans les transports en commun.

Les abonnés du réseau T2C ont été prévenus par SMS © Radio France - Eric Le Bihan

8 à 10 minutes d'attente pour le tramway

A Clermont-Ferrand, le réseau T2C annonce d'ores et déjà qu'aucun bus ne circulera sur les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25, 27. Il faudra compter entre 25 et 30 minutes d'attente entre chaque bus sur la ligne B. Quant au trafic du tramway (la ligne A), comptez en moyenne entre 8 et 10 minutes entre chaque rame.