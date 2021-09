Quels arrêts de trams seront perturbés pour les 10 prochains jours à cause du chantier de la voie Mathis?

La voie Mathis va être coupée en partie ce week-end et pendant 10 jours les lignes 2 et 3 du tramway seront interrompues sur quelques segments de lignes. Les usagers devront prendre des bus de substitutions.

Montage d'illustration Tram (ligne 1) de Nice et plan des lignes 2 et 3

Les services de la métropole procèdent à des travaux spécifiques sur ce chantier qui dure depuis des mois et qui doit permettre de créer une voie spéciale souterraine qui ira directement vers l'entrée d'autoroute route de Grenoble. ça va occasionner de grosses perturbations sur la circulation automobile et sur les tramways.

L'impact sur la ligne 2

En semaine, de 22h à 6h30 le trafic sera stoppé entre Grand Arenas et le CADAM. Les week-end toute la journée (4 et 5 septembre et 5 et 12 septembre) les stations de la ligne 2 « Paul Montel / Les Moulins », « Digue des Français » et « CADAM Centre Administratif » ne seront pas desservies. Un service de bus de substitution sera mis en place avec des signalétiques et des agents pour orienter les usagers. Des bus de substitution seront mis en place entre « CADAM Centre Administratif » et « Grand Arénas » durant ces périodes.

Les usagers qui se rendent à l'aéroport ou qui en reviennent ne sont pas concernés, seul le tronçon de la ligne 2 entre Grand Arenas et le Cadam est immobilisé.

Dernière info la ligne 2 s'arrêtera avant le port Lympia, à Garibaldi précisément pendant la période de perturbations. Pendant les heures concernées, les départs se feront également de Garibaldi.

Extrait du plan officiel Ligne d'Azur, notamment les lignes 2 et 3 concernées par les perturbations - Lignes d'Azur

L'impact sur la ligne 3

Pour les mêmes périodes (semaine la nuit et les deux premiers week-ends de septembre) les stations de la ligne 3 « Digue des Français », « Paul Montel / Les Moulins », « Grand Arénas », « Aéroport Terminal 1 » et « Aéroport Terminal 2 » ne seront pas desservies. Là aussi un système de bus de substitution est mis en place sur le grand parking du CADAM. L'autre partie de la ligne entre le CADAM et Saint Isidore est ouverte.

Vous pouvez appeler Ligne d'Azur au 08 1006 1006 ou bien sur leur site internet.

Les autres lignes de bus et la ligne 1 du métro ne sont pas concernées.