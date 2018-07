La circulation des trains des lignes Transilien N et U est fortement perturbée depuis l'incendie vendredi dernier d'un poste électrique (RTE) alimentant le réseau SNCF.

Il n'y pas que les voyageurs des TGV qui vivent des heures difficiles. Les usagers des trains des lignes Transilien N, et U ont bien du mal depuis vendredi soir à attraper un train. Et le trafic est encore très compliqué ce lundi.

Ligne U

- Deux trains circulent par heure en moyenne. Prévoir également un allongement du temps de parcours de 5 à 10 minutes en raison de l'incident lié à la destruction par la foudre des installations de signalisation à Saint-Cyr.

Ligne N

- Dreux et Paris-Montparnasse : un train par heure dans les deux sens de circulation avec desserte omnibus entre Dreux et Versailles puis train direct Versailles et Paris.

- Plaisir-Grignon et Rambouillet : un train par heure dans les deux sens de circulation avec la desserte des gares de Rambouillet, Le Perray, Les Essarts-le-Roi, Coignières, La Verrière, Trappes, Fontenay-le-Fleury, Villepreux, Plaisir-les-Clayes, Plaisir-Grignon.

- Plaisir-Grignon et Mantes-la-Jolie : un train par heure dans les deux sens de circulation avec la desserte des gares de Plaisir-Grignon, Beynes, Mareil sur Mauldre, Maule, Nezel, Epône-Mézières, Mantes-la-Jolie.

La SNCF invite les voyageurs à reporter leurs déplacements.