La SNCF a indiqué lundi soir qu'elle garantirait les deux tiers du trafic au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse mardi, après le rétablissement de l'alimentation électrique haute tension.

Les TGV desservant le Sud-Ouest, qui avaient été déroutés à Paris-Austerlitz depuis l'incendie d'un poste électrique vendredi sont de nouveau annoncés au départ de Montparnasse.

COMMUNIQUE DE PRESSE | INCENDIE POSTE RTE



"Retour progressif à la normale sur les lignes Atlantique"

Toutefois, le retour à la normale n'est pas prévu avant le lundi 6 août car le centre de maintenance des TGV a été également victime de la coupure d'électricité, a précisé la compagnie. Le trafic devrait redevenir "proche de la normale" vendredi.

Du côté du Transilien, les lignes N et U seront encore à la peine. Le mieux loti sera le tronçon de la ligne U avec un train par demi-heure. Pour la N, pas plus d'un train par heure encore ce mardi(sur le tronçon de Dreux, omnibus entre Dreux et Versailles, liaison directe entre Versailles et Montparnasse).