Perturbations limitées pour la grève du 18 octobre en Gironde

Les usagers girondins peuvent compter sur 4 trains sur 10 pour les TER et 50% des Intercités en ce 18 octobre 2022 (Image d'illustration)

Les syndicats CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne, ont annoncé la semaine dernière une journée de mobilisation interprofessionnelle ce mardi 18 octobre. Un appel à la grève en réaction à la décision du gouvernement de réquisitionner des grévistes des raffineries pour réclamer une hausse des salaires et défendre le droit de grève.

Le trafic s’annonce normal du côté de TBM, les bus et les trams de la métropole bordelaise. En revanche, une manifestation est prévue à 12h à la préfecture à Bordeaux, le cortège risque donc provoquer des retards ou des interruptions sur le réseau, pour laisser passer les manifestants.

Côté éducation, le Snuipp FSU, principal syndicat du primaire, annonce 15% de grévistes attendus. Pas de service minimum en place, en revanche, l’accueil périscolaire et la cantine vont être perturbés dans plusieurs écoles à Bordeaux, Libourne , Mérignac , Pessac , Cenon , Montussan... Les parents concernés ont été contactés par mails ou SMS. En fonction des cas, il n'y a pas de garderie, pas de cantine, il peut aussi être demandé aux parents d'amener un pique-nique.

Et dans les trains ?

En ce qui concerne la SNCF, 4 TER sur 10 vont circuler ce mardi 18 octobre et un Intercités sur deux. À noter qu'aucun Intercités de nuit ne circulera sur les lignes Paris/Toulouse, Toulouse/Andaye via Pau, Bordeaux/Marseille et Bordeaux/Nantes. Le trafic des TGV sera lui, pratiquement normal, avec de très légères perturbations.