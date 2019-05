Perturbations prévues sur la ligne Livron - Avignon

Aucun train ne pourra circuler au nord d'Avignon (entre Avignon-Centre et Livron, au sud de Valence) du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin. Une seconde interruption est prévue du samedi 8 au dimanche 9 juin.

Le viaduc des 13 arches date de la construction de la ligne Paris Lyon Marseille - la fameuse PLM - au 19° siècle, mais le poids des ans l'a rendu perméable aux eaux de pluie et il était grand temps de reprendre les maçonneries pour mettre un terme aux problèmes d'infiltration. Le pont est long de 106 mètres et les cheminots doivent enlever les rails, les traverses et le ballast des deux voies ferrées.

Un gros chantier

Pour que la gène soit la moins importante possible c'est au creux de deux ponts de l'ascension et de la pentecôte que les travaux sont réalisés. Les TER qui vont de Lyon à Marseille sont détournés par la voie située sur la rive droite du Rhône entre Livron au sud de Valence et Avignon. Pour ceux qui doivent voyager absolument sur la rive gauche du fleuve un service de cars est organisé

Le service TGV est allégé mais c'est prévu de longue date et les billets déjà vendus tiennent donc déjà compte de ces modifications.