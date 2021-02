Perturbations sur la ligne SNCF Paris/Normandie dès ce lundi 8 février

Des travaux et des perturbations à partir de demain lundi 8 février sur plusieurs lignes SNCF entre Paris et la Normandie. Des travaux prévus pour durer jusqu'au 26 mars.

Des travaux sont prévus sur des lignes SNCF reliant Paris et la Normandie à partir de demain lundi 8 février et jusque fin mars. Ces travaux auront un impact sur le trafic. Il s'agit de renouveler des voies et des ballasts entre Mantes-la-Jolie et Cherbourg. Ces travaux seront réalisés en semaine et se tiendront à partir de 21 heures.

Il y aura des conséquences sur le trafic puisque trois trains de soirée seront impactés et ne pourront pas circuler sur la partie entre Caen et Cherbourg. Ainsi, les voyageurs devront effectuer le trajet entre les deux gares en car.

Les trains concernés sont le 3323 (lundi au vendredi) : 18h59 Paris Saint-Lazare – 21h06 Caen – 22h22 Cherbourg ; le 3325 (lundi au jeudi) : 20h59 Paris Saint-Lazare – 23h13 Caen – 0h27 Cherbourg ; le 3329 (vendredi) : 19h59 Paris Saint-Lazare – 22h02 Caen- 23h16 Cherbourg.

Le Havre aussi impacté

Par ailleurs, des travaux Eole sont programmés dans la zone de Mantes-la-Jolie du samedi au dimanche à partir de 16 heures les 20-21 février, 27-28 février, 6-7 mars et 20-21 mars. L’impact sera moindre puisque seules les horaires seront modifiés avec un allongement du temps de parcours estimé entre 5 et 30 minutes selon les trains.

Deux trains pourraient tout de même être supprimés sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre (13103 et 13112).