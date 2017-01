Perturbations sur les rails : les usagers des TER lorrains, entre lassitude et compréhension

Ce matin, le droit de retrait exercés par les contrôleurs des TER lorrains a fortement perturbé le trafic. Les usagers, dans l'ensemble, comprennent la situation et connaissent les agressions dont sont victimes les contrôleurs. Mais ils sont aussi habitués aux retards et annulations. Témoignages.

Le point à la mi-journée, alors que les contrôleurs des TER lorrains exercent toujours leur droit de retrait après l'agression d'hier en gare d'Uckange :

La SNCF se prépare à supprimer de nouveaux trains ce soir. 21 bus sont affrétés pour les retours du Luxembourg vers la Lorraine ce soir. Les CFL (chemins de fer luxembourgeois) assureront des bus entre Bettembourg et Thionville pour compenser le manque de trains. Et comme ce matin, les abonnés du TER auront le droit de monter dans les TGV pour rentrer en France.

Paroles d'usagers ce matin en Moselle

Zoher : "Déjà en temps normal, c'est compliqué, c'est 1h de trajet. Et avec des perturbations, c'est d'autant plus compliqué. Je comprends et je condamne ce qu'il s'est passé, mais ça paralyse beaucoup de personnes".

Marine : "Je vais voir si j'ai un train, malheureusement, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes comme ça, même dans les buts. Les frontaliers sont toujours impactés, c'est fatigant".

Christelle : "Je n'ai pas le choix, faire Metz-Luxembourg, c'est impossible, et je n'ai pas de place pour me garer. De toutes façons, c'est des retards permanents ! Là il est affiché, c'est ce qui change de d'habitude".

Un car de substitution part à l'instant destination #Thionville. #transports #SNCF 1 train sur 2 annoncé vers le #Luxembourg pic.twitter.com/0w38nRHu33 — Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) January 4, 2017

Communiqué de l'association des voyageurs Metz-Luxembourg

Dans un communiqué de presse parvenu ce midi aux rédactions, l'association des voyageur Metz-Luxembourg, par la voie d'Henry Delescaut déclare : "Nous condamnons sans réserves, et de manière très ferme, les violences de quelque nature que ce soit, envers le personnel de la SNCF". Mais elle ajoute douter de la méthode (le droit de retrait) : "si on peut comprendre que de tels faits provoquent une réaction de la part du personnel de la SNCF, le moyen utilisé est une nouvelle fois, très mal choisi ! En agissant ainsi, les agents SNCF ayant fait valoir leur droit de retrait, ont certes manifesté un mécontentement légitime et justifié, mais les conséquences de l’exercice de ce droit ont été, et sont encore ce matin, telles, que près de 20.000 voyageurs ont subi de lourdes conséquences, sur leur vie personnelle et professionnelle".