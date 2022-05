Perturbations sur les trains normands pour le weekend de l'Ascension

Du mercredi 25 mai au lundi 30 mai, la ligne Paris-Caen-Cherbourg va être déviée à cause de travaux, à l'est de Paris. La SNCF demande aux voyageurs de privilégier les départs le mercredi soir et les retours, le dimanche avant 16 h.