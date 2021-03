Petit Train de La Mure en Isère : lancement entre la fin mai et courant juin

Il a fallu de la patience et de l'opiniâtreté, mais le projet de revoir le Petit Train de La Mure sur les pentes du pays Matheysin va enfin se concrétiser. Ce lundi, le département de l'Isère, l'entreprise Edeis, la ville de La Mure, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Préfecture de l'Isère étaient main dans la main pour annoncer quelques bonnes nouvelles.

Le petit train de la Mure avant son lancement, les élus © Radio France - Véronique Saviuc

Après les différentes étapes de décision, de travaux, puis d'avancées techniques, mais aussi de retards liés à la crise sanitaire, voici du concret cette fois-ci :

Quand ?

D'abord une date -enfin- de lancement. Même si elle est encore soumise aux incertitudes liées au Covid-19, l'objectif de lancement est bien fixé à la fin mai, voire courant juin. Sur la date précise, l'entreprise est prudente, tout comme le conseil général. Mais d'après son président, Jean-Pierre Barbier "en juin, le train roulera".

Le petit train de la Mure en gare © Radio France - Véronique Saviuc

Faut-il encore des tests ?

Oui, il y a maintenant la "marche à blanc", cette période où le train et les wagons circulent sur la voie, mais sans passager. Le 23 avril prochain, le train est officiellement "remis à son exploitant", la société EDEIS. Jusqu'au 15 mai, au programme : démarches administratives et essais, les Matheysins pourront le voir rouler !

Pourquoi c'est encore un peu incertain ?

Parce que le Petit Train n'est pas juste un moyen de transport, il peut aussi être considéré comme équipement touristique recevant du public, donc soumis à la réouverture décidée par le gouvernement, comme par exemple les musées. C'est la préfecture qui doit donner son feu vert.

Les objectifs du Petit Train

Des images plein la vue et du bon temps ! Mais plus concrètement, l'opérateur a comme objectif 120.000 passagers par an, avec une ouverture en saison "normale" entre avril et octobre. Le trajet aller fait 15km, pour une durée de 40mn. 200 places, 10 allers-retours en haute saison, 5 en basse saison.

Le petit train de la Mure, le logo © Radio France - Véronique Saviuc