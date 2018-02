Pays de la Loire, France

Même si elles ne sont pas rentables, même si elles ne sont pas assez fréquentées, les petites lignes de train ne fermeront pas. Là-dessus, le Premier ministre, Édouard Philippe, a décidé de ne pas suivre le rapport Spinetta pour sa réforme du ferroviaire. Chez nous, il y avait des inquiétudes pour les lignes Châteaubriant/Rennes et Nantes/Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Nous restons vigilants : l'État ne doit pas se désengager du financement des petites lignes

Ces lignes, donc, ne fermeront pas. Pour autant, la région Pays-de-la-Loire, qui gère les TER, reste vigilante. "Il a annoncé qu'il n'y aurait pas de fermeture de petites lignes, ça, je l'ai bien noté", souligne Roch Brancour, le vice-président de la région en charge des transports. "En revanche, je ne suis pas sûr que ça signifie qu'il n'y aura pas un désengagement de l'État sur le financement de ces petites lignes. Nous allons donc rester très vigilants. Nous finançons déjà la rénovation des infrastructures mais nous le faisons aux côtés de l'État. Et on souhaite que l'État continue de le faire aux côtés de la région ou alors qu'ils nous en donne les moyens en nous transférant des recettes dynamiques et pas en nous demandant de créer de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes."

Aujourd'hui, SNCF réseau est entre 50 et 100% plus chère que les entreprises privées pour les travaux sur les infrastructures

Voilà pour le premier volet. Roch Brancour demande aussi à l'État de réformer SNCF réseau : "aujourd'hui, cette filiale de la SNCF qui gère les infrastructures est en général entre 50 et 100% plus chère que les entreprises privées pour ce qui est des travaux d'investissement sur les infrastructures. Donc faire des réformes, oui. Par des ordonnances, pourquoi pas. Mais l'État doit consulter les régions sur ces questions là".