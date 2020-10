Pétition à l’hôpital d’Avignon pour réclamer le retrait d’une piste cyclable ‘’covid’’ qui cause des bouchons

Depuis le déconfinement la route de Tarascon vers le pont de la Durance et le rond-point qui permet d'aller sur l'hôpital a été réduite à une seule voie. La moitié de la chaussée indique en peinture jaune voie covid avec une signalisation de piste cyclable. Ce n’est pas une exception puisque l’on retrouve de tels dispositifs " voie covid " ou "rue covid " sur plusieurs axes d'Avignon y compris dans l’intra-muros. Seulement ce rétrécissement provoque désormais des bouchons aux heures de pointes pour entrer ou sortir du centre hospitalier.

On a eu beaucoup de retour mais au-delà de du personnel ce sont à présent les familles et visiteurs qui se plaignent - Fabien Combe, CFDT santé

Un réel engorgement explique Fabien Combe, responsable du développement santé à la CFDT 84 : « A partir de 8h jusqu’à 9h30 c’est le feu. Et en fin de journée l’embouteillage remonte jusqu’à l’intérieur du domaine de l’hôpital, c’est du jamais vu. On a eu beaucoup de retours mais au-delà du personnel ce sont à présent les familles et visiteurs qui se plaignent. »

Comme sur d'autre axes ou rue de la ville une incompréhension sur l’appellation "covid"

« A la base on aurait déjà aimé comprendre pourquoi cette signalisation ‘’covid 19 ‘’. Si c’était pour une piste cyclable il devait être possible d’en créer une sans empiéter sur la moitié de la chaussée ou encore cela aurait été pour une voie d’urgence pour les pompiers, les ambulances, on pourrait alors se dire ça peut servir à quelque chose. Amener le tramway à l’hôpital, ce n’est pas non plus ça.

Oui on demande le retrait pur et simple parce qu’elle n’apporte strictement rien, et il n’y a pas plus de vélos qui passent sur cette voie. De plus on voit de nombreuses incivilités de la part d’automobilistes qui veulent absolument passer, même les bus ne peuvent pas passer, vraiment on ne comprend pas ! ».

Les pages de signatures s'allongent sur la pétition y compris de la part des médecins précise le syndicat CFDT qui entend la remettre à la maire d’Avignon d'ici début novembre.

Le texte de la pétition adressée à la maire d'Avignon © Radio France - JM Le Ray