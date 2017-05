Pétition d'une association alsacienne contre la vignette allemande

L'association Initiative citoyenne alsacienne (ICA) a lancé une pétition début mai contre la future vignette automobile allemande. Elle demande une exonération pour les régions frontalières.

Elle a recueilli plus d'un millier de signature en moins de trois semaines : l'association Initiative citoyenne alsacienne (ICA) a lancé début mai sur le site change.org une pétition contre la vignette automobile allemande (Pkw Maut), que les conducteurs devront payer à partir de 2019 s'ils souhaitent emprunter les autoroutes outre-Rhin et dont le prix atteindra un maximum de 130 euros par an. Pour le président de l'ICA, Pierre Klein, qui dénonce le coût pour les travailleurs frontaliers, il ne s'agit pas de demander le retrait de la vignette, mais "une exonération pour les régions transfrontalières" :

Nous ne demandons pas plus que ce que le Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat avaient demandé : une exonération pour les régions frontalières. Qui dit péage, dit entrave au commerce. Plus de 30.000 travailleurs frontaliers alsaciens franchissent chaque jour la frontière !

"Si notre demande d'exonération, que le gouvernement français devrait négocier avec l'Allemagne, n'aboutit pas, nous pourrions demander au gouvernement français une ristourne fiscale : que la vignette soit remboursée à ceux qui, pour le travail et le commerce, sont obligés de franchir une frontière", poursuit Pierre Klein. Ce mois de mai a été marqué par la validation par la Commission européenne du projet de vignette automobile allemande. La loi a également été validée par le Bundesrat allemand fin mars.

