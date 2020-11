Peu de voyageurs, insécurité... la baisse des fréquences sur la Semitan à Nantes divise majorité et opposition

Il va falloir patienter un peu plus longtemps sur les quais du tramway et sous les abris-bus à partir de mercredi prochain dans la métropole nantaise. Le réseau Semitan va réduire son offre de transports en commun en raison de la baisse de la fréquentation ces derniers jours. A cause du confinement, il y a moins de voyageurs, surtout en soirée, comme l'indiquait Pascal Bolo, président de la Semitan et adjoint au maire de Nantes, sur le plateau de Télénantes. "Nous n'avons plus que 25 % de la fréquentation habituelle après 19 heures et moins de 10 % après 22 h 30. Comme notre vocation n'est pas de faire circuler des bus à vide, nous avons adapté nos fréquences le soir." Il n'y aura donc pas de changement en journée mais seulement entre 20 heures et 22 h 30 et les amplitudes horaires restent les mêmes.

Il faudra attendre entre 2 et 5 minutes de plus que d'habitude entre deux tramways ou bus sur les lignes 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, de 22 h 30 à minuit et demi, il n'y aura pas de changement, les transports passeront toutes les 30 minutes. Sur le réseau chronobus, la fréquence passe à 30 minutes entre 20 heures et 22 h 30. La Semitan précise qu'il n'y pas de changement en ce qui concerne les autres lignes de bus et les bus de nuit. En revanche, la navette pour se rendre à l'aéroport sera totalement suspendue.

Ces changements ne seront appliqués que jusqu'à la fin du confinement.

Les conducteurs réaffectés pour lutter contre l'insécurité

Si Pascal Bolo évoque la baisse de la fréquentation, l'insécurité dans les transports en commun entre aussi en ligne de compte. "Cette décision a rencontré l'une de nos préoccupations actuelles qui est l'insécurité, notamment de nos conducteurs et conductrices qui se trouvent confrontés à des populations généralement alcoolisées, ne portant pas le masque et ne supportant pas qu'on leur fasse la réflexion", souligne Pascal Bolo. La Semitan va donc faire d'une pierre deux coups : "au lieu de mettre nos conducteurs au chômage partiel, nous allons renforcer nos équipes de prévention et d'intervention sur les quais et dans les rames aux heures où les tensions se font jour". Ces conducteurs ont été formés à ces missions.

Pour Julien Bainvel, conseiller municipal d'opposition, avec cette réduction des fréquences "les habitants de la métropole vont avoir moins de transports publics le soir et la nuit à Nantes sous un prétexte de baisse de la fréquentation alors que c'est en réalité une incapacité à lutter contre l'insécurité qui est en train d'exploser dans nos transports publics".

Il demande une augmentation des effectifs de la police municipale et dans les transports. Les premières patrouilles de la police métropolitaine devraient être sur le terrain en février prochain. "Trop tard", selon Julien Bainvel puisque la création de cette police a été votée en décembre 2019. "Il fallait les recruter et les former et le vivier disponible n'est pas suffisant", rappelle Pascal Bolo.

L'adjoint au maire indique également que ceux qui rencontrent des difficultés avec ces changements de fréquence peuvent appeler "et pour l'instant, personne nous a appelés pour se plaindre".