La nouvelle Peugeot 3008 sera fabriquée à Sochaux

Le chef de l’Etat doit annoncer ce mardi une série de mesures pour soutenir le secteur automobile durement frappé par la pandémie du Covid 19. Parallèlement aux annonces d’Emmanuel Macron, la direction de PSA a profité d’une réunion de son CSE, Comité Social et Economique, pour indiquer que la future génération de ses Peugeot 3008 sera entièrement fabriquée à Sochaux.

Des véhicules électriques et hybrides

« Le site de Sochaux a obtenu l’affectation de la future génération de Peugeot 3008, véhicule à succès, sur la base d’un engagement sur la performance et la qualité », indique la direction dans un communiqué. Une nouvelle génération de plateforme électrifiée sera mise en place. Elle sera adaptée à la conception des futurs véhicules thermiques mais aussi électriques et hybrides.

Intégré au "projet Sochaux 2022"

Selon la direction, cette production donnera « une visibilité industrielle sur plus d’une dizaine d’années » et fait partie intégrante du projet Sochaux 2022 pour lequel le Groupe PSA a investi plus de 200 millions d’euros. Pour l’usine historique, berceau de la marque, la fabrication de ces véhicules SUV « propres » à grande diffusion est un signe fort.

Production assurée jusqu'en 2030 selon Force Ouvrière

Force Ouvrière, syndicat majoritaire à Sochaux, salue cette nouvelle. "Avec l’affectation de la nouvelle plateforme et la fabrication des prochaines 3008 (avec une version full électrique) c’est l’avenir du site industriel Peugeot de Sochaux qui est pérennisé. (...). C’est de la production assurée jusqu’à l'horizon 2030", indique le syndicat dans un communiqué. Pour le syndicat, c'est un signe fort donné par la direction du groupe PSA de la confiance qu’elle accorde aux salariés du site de Sochaux.