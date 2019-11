On peut à nouveau circuler normalement sur le rond-point de la Seiglière à Aubusson

Aubusson, France

Après plusieurs mois d'importants travaux, le rond-point de la Seiglière à Aubusson est maintenant ouvert à la circulation. Le plus gros chantier routier du département pour 2019 a commencé fin mars. Il a coûté près de 7 millions d'euros, financé par le département et la région. L'objectif était de créer un gros giratoire, au croisement des départementales 990 et 941. Le chantier a duré sept mois.