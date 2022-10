Transports : le smartphone peut désormais remplacer le passe Navigo et les tickets de métro

On pourra désormais valider avec son smartphone Android avant de prendre le métro ou le RER

On pouvait déjà recharger son passe Navigo depuis son smartphone. On va désormais pouvoir utiliser le téléphone pour valider son entrée dans les transports en commun franciliens. Le passe Navigo et les tickets de métro dématérialisés arrivent sur les smartphones Android. D'ici lundi 17 octobre, tous les appareils compatibles seront opérationnels, a fait savoir Ile-de-France Mobilités à France Bleu Paris.

ⓘ Publicité

Quelques conditions sont toutefois requises pour faire de son téléphone un titre de transport. Il faut disposer d'un smartphone Android, version 8 au minimum. Il faut ensuite télécharger ou mettre à jour l'appli Ile-de-France Mobilités puis télécharger une autre application "Mes tickets Navigo". Dans l'onglet achat, vous pouvez ensuite choisir d'acheter et de charger des titres de transport sur votre smartphone.

Les tickets T+ ou les forfaits Navigo jour, semaine ou mois sont disponibles. Mais impossible pour l'instant de transférer son Passe Navigo annuel ou forfait Imagin'R dans son smartphone. "Nous avons fait le choix de privilégier les titres de transport qui nécessitent d'être achetés ou rechargés fréquemment", explique Ile-de-France Mobilités.

Sur l'iPhone en 2023

Une fois vos titres de transports chargés, vous pouvez utiliser votre téléphone pour valider aux portiques. Pas besoin d'avoir du réseau, en revanche il faudra avoir de la batterie puisque l'écran nécessite d'être allumé, voire déverrouillé selon les modèles de smartphone. Par ailleurs si vous choisissez d'utiliser votre téléphone pour charger votre passe mensuel, vous ne pourrez plus utiliser votre carte Navigo physique.

Pour les téléphones Apple, les développements sont encore en cours. La dématérialisation devrait être disponible en 2023. L'arrivée de cette nouveauté accompagne la disparition progressive du ticket de métro. Les carnets de 10 sont progressivement retirés de la vente d'ici l'an prochain. Le ticket à l'unité lui restera disponible jusqu'en 2025. Les cartes Navigo elles n'ont pas vocation à disparaître