Peut-être la fin du tunnel pour les usagers du TER dans la région

Des trains bondés, annulés et des retards à répétition, la SNCF admet des dysfonctionnements dans le trafic des trains régionaux et s'engage à trouver des solutions.

C'est un mois de septembre particulièrement douloureux qu'ont connu les usagers des TER dans la région. Des retards à répétition, des trains bondés ou tout simplement annulés et des passagers qui restent sur le quai. La Fédération des Usagers des Transports (FNAUT) des Hauts-de-France dénonce un "grand n'importe quoi"!

Il faut dire que la SNCF a été confrontée à une véritable loi des séries. 5 accidents en un mois, 3 voitures percutées sur des passages à niveaux, 1 chevreuil et un suicide sur les voies. Et à chaque fois entre 4 et 8 semaines pour procéder aux réparations des locomotives endommagées. Si on ajoute à cela les conséquences de l'épidémie de Covid-19 qui contraint certains personnels à rester chez eux, et c'est tout système qui s'emballe.

Pour une fois, la SNCF n'a pas tardé à réagir... (Franck Dhersin)

Le Conseil Régional qui finance les transports régionaux a donc tapé du poing sur la table. "Le grand patron des TER a fait le déplacement depuis Lyon pour venir nous rencontrer" se félicite Franck Dhersin, le vice-président en charge des transports. Franck Lacroix est venu à Lille en début de semaine, accompagné du responsable du matériel et de celui de la maintenance.

Davantage de moyens humains et matériels

Et les cadres de la SNCF ne sont pas venus les mains vides: du personnel supplémentaire sera affecté à la maintenance, les volontaires seront appelés à travailler le samedi et le dimanche pour rattraper le temps perdu et du personnel intérimaire devrait être embauché.

Par ailleurs 4 nouvelles locomotives ont été acheminées dans la région, deux autres devraient suivre la semaine prochaine.

"On est déjà ric-rac en matière de matériel dans la région, il est sûr que les accumulations du mois dernier n'ont pas arrangé les choses" admet Gilles Laurent, le président de la FNAUT des Hauts-de-France. Mais il attend aujourd'hui de voir les résultats des premières mesures annoncées par la SNCF.

"On doit se revoir tous les 15 jours tant que durera la crise, assure Franck Dhersin, et le président de la SNCF en personne doit venir nous voir le 6 novembre prochain".