Peut-être le retour des trains de voyageurs en Ardèche ?

Cette fois-ci sera-t-elle enfin la bonne ? Cela fait plusieurs années que les Ardéchois attendent le retour du train de voyageurs dans le département. La Région s'est prononcée pour, mardi, lors du comité de mobilité qui s'est tenu au Conseil départemental de la Drôme.

Pour l'instant, il n'est question que d'un trajet en TER entre le Teil et Nîmes, et ce serait déjà une victoire pour le Collectif des Usagers des Transports Publics en Sud-Ardèche.

Une nouvelle ligne TER entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit entrera en fonction cet été. Ce train ira jusqu'au Teil pour y faire demi-tour, parce que ce n'est pas possible dans le Gard, mais sans prendre de voyageur en Ardèche, ce qui paraît aberrant.

Lundi, le collectif qui se bat pour le retour du train en sud-Ardèche a obtenu un engagement. Le vice-président de la Région en charge des transports a donné son accord : des passagers pourront monter au Teil.

Attention, on n'y est pas encore : la gare doit d'abord être remise en état. Et surtout, il n'y a pas d'aménagement pour passer d'un quai à l'autre. Traverser les voies est interdit, il faut construire une passerelle ou un souterrain. C'est la SNCF qui doit estimer le montant et proposer un calendrier de travaux. Pour l'instant, aucune date n'a été donnée. Le collectif veut croire que la réouverture sera possible l'été prochain.

Une nouvelle réunion doit avoir lieu début 2022 entre la commune du Teil, la communauté d'agglomération et la région, pour faire un point sur l'avancée du projet.