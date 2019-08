On peut maintenant rouler au milieu de la plus grande place de Marseille

Marseille, France

C'est une rue toute neuve avec des arbres encore juvéniles et des lampadaires design. Elle a été tracée au milieu de la place Jean-Jaurès, le plus grande de Marseille. Depuis ce mercredi, la circulation y est autorisée en sens unique. C'est donc fini le flux de voitures autour de la Plaine. Cette nouvelle étape du chantier est très symbolique. D'autant que la rue centrale semble séduire les habitants. "Je suis enchanté, s'exclame Régis, un habitant du quartier. Avant, il fallait traverser quatre rues. Maintenant il n'y en a plus qu'une. C'est tellement plus simple."

Aucune piste cyclable

Pourtant, le collectif l'Assemblée de la Plaine reste opposée au projet de la municipalité. "Tout ce qu'on avait prévu arrive, explique Marie Mikolalczak, une riveraine membre du collectif. Les commerçants souffrent, la circulation est très difficile. Et en plus il n'y a pas de piste cyclable sur cette rue." Des habitants se plaignent également des nuisances du chantier qui doit durer encore plus d'un an. Prochaine étape : la réalisation des sols du côté de la rue de la Bibliothèque.

