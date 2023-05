Peut-on prendre à vélo les rues à contre-sens de Montpellier ? En théorie oui, mais...

Clément, 31 ans, habitué à circuler en vélo dans Montpellier, sort de chez lui un jour pour faire une course, et prend consciemment une rue à sens unique limitée à 30km/h. La rue Frédéric Peyson, derrière la gare St Roch, qui lui permet surtout d'éviter le boulevard Rabelais.

ⓘ Publicité

Il est aussitôt arrêté par un agent de police (Police Nationale et non Police Municipale) qui lui dresse une contravention avec à la clé une amende de 135 euros (90 euros s'il paye dans les deux semaines).

Clément règle sa contravention, puis s'aperçoit, après coup, qu'il n'était pas dans l'illégalité.

En théorie en effet, Clément n'a pas commis de faute. Car depuis 2008, la loi autorise les cyclistes à prendre des rues à contre-sens, dès lors qu'elles sont limitées à 30 kmh. Et comme à Montpellier, elles le sont toutes désormais, il n'aurait pas du recevoir de contravention.

"C'est une rue qui est assez peu passante et qui me permet aussi d'éviter un boulevard beaucoup plus dangereux" explique le jeune homme pour expliquer sa pratique.

"Il est clair que la ville a encore beaucoup de boulot à faire sur la circulation des vélos à Montpellier".

La ville sait qu'elle va devoir clarifier les choses

Du côté de la ville de Montpellier, on confirme que les rues à 30 kmh peuvent, en théorie, être prises à contre-sens par les cyclistes.

Même si certaines ne s'y prêtent pas vraiment. Car trop étroites.

Julie Frêche, vice présidente chargée des transports à la métropole, explique donc que la ville est en train de recenser toutes les rues concernées (685 rues au total) et qu'une signalisation interdisant ou autorisant cette pratique va être mise en place au début de l'été.

"Pour 70% de ces rues, le fait de circuler à contre-sens à vélo ne pose aucun problème" précise-t-elle. "Mais il y en a 30% ou cette pratique sera interdite, même si la réglementation le permet".

Cette signalisation va être progressivement mise en place à partir de cet été 2023.

En attendant, la Police Municipale a reçu l'odre de ne verbaliser personne, mais dans le doute, surtout si on croise la Police Nationale, mieux vaut peut-être s'abstenir...