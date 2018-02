Le président du conseil d’orientation des infrastructures a remis ce jeudi un rapport qui remet totalement en cause le projet d’A45 entre Brignais et la Fouillouse. Il préconise de laisser les 400 millions d'euros promis l'Etat aux collectivités pour envisager d'autres solutions.

Les autres projets en France sont-ils plus urgents ou bien est-ce celui de l'A45 qui spécifiquement ne tient pas la comparaison ?

C'est un vrai sujet, un sujet urgent de bien relier Saint-Étienne et Lyon. Il y a 5 ans nous interrogions sur l'arrivée de l'A45 à Lyon et les risques de congestion dans l'agglomération et donc de déplacer un problème. Nous proposions de retravailler le dossier ce qui n'a pas été fait. Après avoir longuement discuté avec les acteurs locaux, nous souhaiterions aller vite dans ce domaine. Nous suggérons d'organiser un grand débat multimodal de la métropole lyonnaise car beaucoup de sujets interférent les uns avec les autres. Il y a les contournements est et ouest de Lyon. Il y a les sujets ferroviaires.

Le maire de Saint-Étienne parle de "mépris" pour le territoire de mettre fin au projet d'A45...

Je comprends son exaspération mais je démens qu'il y ait eu du mépris. On a passé beaucoup de temps sur ce dossier et on souhaitait le faire aboutir. Simplement, les problèmes qu'il pose ne sont pas satisfaisants. On risque d'engager des crédits publics très importants, d'avoir une autoroute à péage qui va pénaliser les usagers sans que les solutions soient toutes envisagées. Avant d'engager 800 millions d'euros, il faut se reposer les questions essentielles, mettre les élus ensemble, face à leur responsabilité. Faute de quoi on risque de patienter un peu. Nous recommandons d'améliorer considérablement la liaison ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne.

Que faire des 400 millions d'euros engagés par l'Etat sur le projet d'A45 ?

On a décidé de proposer le maintien de cette somme. Pour étudier les solutions pour faciliter l'arrivées des Stéphanois à Lyon, pour améliorer les endroits dangereux de l'A47 et intervenir sur le ferroviaire.

Que penser du projet d'hyperloop ?

C'est pour l'instant de la prospective. Le projet d'hyperloop n'est pas fait pour transporter des personnes en quantité. Ce serait vraisemblablement très couteux. Un économiste rhonealpin Yves Crozet n'y croit par exemple pas du tout.