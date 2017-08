Philippe Saurel demande le rajout de panneaux "aéroport" et "plages" sur l'A9

Le président de la Métropole de Montpellier vient d'adresser un courrier au 1er ministre. Il réclame des panneaux aux bifurcations entre l'A9 et l'A709. Faute de signalisation des automobilistes se retrouvent piégés et sont contraints de faire demi tour à Sète et Lunel.

On attendra le début du mois de septembre et la rentrée pour voir si le doublement de l'autoroute ( mis en service au mois de juin) au droit de Montpellier (Hérault) a des effets bénéfiques sur le trafic mais cet été on a déjà pu constater quelques désagréments.Faute de signalisation, des automobilistes engager sur l'A9 ratent les sorties pour l'aéroport et les plages.

C'est ce qui s'est produit pour Sophie une Toulonnaise venue à Palavas avec son fils pour disputer un tournoi de rugby. Comme des centaines d'automobilistes elle a raté la sortie: "On a vu aucun panneaux et quand le GPS nous a dit de prendre la bretelle de sortie pour Palavas, c'était impossible car nous étions sur l'A9, nous avons du aller jusqu'à Sète pour faire demi tour" raconte t-elle.

Avant même la mise en service de la nouvelle autoroute la direction de l'aéroport de Montpellier avait mis en garde les passagers: "Pour ne pas rater votre avion il faudra suivre les panneaux Montpellier et ce n'est qu'une fois engagé sur l'A709 ,la rocade , que vous verrez l'indication aéroport"

Les clients de passage se sont raréfiés

Même chose pour se rendre sur les plages. Dominique Vuillemin le gérant du camping l'Oasis palavasienne entre Lattes et Palavas en a fait les frais. Le doublement lui a fait perdre la clientèle de passage qui, sur la route de l'Espagne faisait une halte dans son camping pour passer la nuit. "Cela représentait jusqu'à dix clients par jour" peste le gérant qui a par ailleurs envoyé un mail à tous ses clients pour les avertir de l'absence de panneaux.

Dominique Vuillemin gérant du camping l'Oasis Palavasienne Copier

Pour la signalisation c'est l'état qui décide

Vinci qui a réaliser le chantier avait bien proposé d'installer des panneaux aux bifurcations mais c'est le ministère des transports qui a refusé. Le maire de Montpellier et président de la Métropole vient d'en remettre une couche en adressant un courrier au 1er ministre et à la ministre des Transports. "La signalétique est confuse et porte préjudice aux professionnels" écrit Philippe Saurel dans sa missive. "ll est nécessaire que ces mesures puissent être mises en oeuvre rapidement" conclu t-il.

Philippe Saurel trouve la situation absurde Copier

Début septembre, Vinci effectuera un comptage aux sorties Sète et Lunel pour évaluer le nombre de voitures qui font demi tour.