Perpignan, France

L'image n'est pas nouvelle, mais elle est toujours impressionnante. Le Beluga a fait plusieurs rotations au-dessus de la plaine du Roussillon ce jeudi en tout début d'après-midi.

L'immense avion d'Airbus, avec son museau caractéristique de baleine, a effectué quatre "touch and go" et deux "remises de gaz" sur la piste de l'aéroport de Perpignan. Le "touch and go" est une pratique qui consiste à atterrir puis à redécoller dans l'élan, pour effectuer des tests.

La piste catalane est régulièrement utilisée par l'avionneur européen pour ce genre d'essais. Ce jeudi, c'est le Beluga numéro 4 qui a multiplié les passages dans le ciel catalan, après avoir décollé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à 13h28.

Le Beluga est l'avion-cargo qui permet notamment à Airbus d'acheminer à Toulouse des pièces complètes d'avions depuis les sites européens du constructeur. Après ses passages, le Beluga est retourné vers Toulouse.