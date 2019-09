PHOTO - Un camion couché sur l'autoroute A20 à Souillac oblige une fermeture pendant huit heures

Ce mardi dans le Lot, l'autoroute A20 entre Cahors et Paris a dû être fermée pendant pas moins de huit heures à hauteur de Souillac, en direction du nord. Un poids-lourd s'est couchée sur la chaussée vers 7 heures du matin. L'A20 n'a pu rouvrir qu'à 16 heures.

Cuzance, France

Les pompiers lotois ont été alertés ce mardi matin vers 7 heures. On leur signale un accident sur l'autoroute A20, sur la commune de Cuzance au nord du Lot. Un poids-lourd s'est couché sur la voie dans le sens Toulouse-Paris entre la sortie de Souillac et la gare de péage de Gignac. Le camion occupait les deux voies de circulation, les autres véhicules pouvant alors rouler sur la bande d'arrêt d'urgent avant d'être fermée vers 8 heures. Un sur-accident s’est produit, une voiture s’est encastrée dans la remorque, comme on peut le voir sur la photo.

Trois personnes ont été impliquées dans cet accident mais aucune n'a nécessité un transfert vers un hopital. Vinci Autoroutes n'a autorisé dans ce secteur la circulation qu'à 16 heures cet après-midi.