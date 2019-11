PHOTOS - 31 nouveaux panneaux "marrons" illustrant les richesses du Doubs le long de l'A36

La société d'autoroute APRR et le Conseil Départemental du Doubs ont inauguré, ce jeudi à la Saline Royale d'Arc-et-Senans, les visuels des nouveaux panneaux touristiques qui longeront l'A36 dans le département d'ici début 2020. Soit, 31 panneaux plus modernes que les anciens "marrons" d'origine.

Arc-et-Senans, France

Des grands panneaux verticaux de 20 m2 chacun (6,60 m de hauteur sur 3 m de large) illustrant les emblématiques caractéristiques - culturelles, économiques, touristiques - du département du Doubs : c'est la nouvelle version plus moderne et artistique des anciens panneaux "marrons" qui, depuis plus de 40 ans, longeaient l'A36 dans le Doubs. Au total, 31 de ces nouveaux panneaux autoroutiers sont en cours d'installation depuis ce printemps 2019 et les trois derniers le seront pour le début de l'année 2020.

Quelques-uns des nouveaux panneaux touristiques de l'A36 dans le Doubs - CD25

Le Doubs résumé en panneaux par l'illustrateur hollandais, Fred van Deelen

Courbet, la Citadelle de Besançon, la saucisse de Morteau, l'automobile, le Haut-Doubs enneigé, le Comté, le théâtre antique de Mandeure ou encore la vache Montbéliarde, la Saline royale d'Arc-et-Senans, les micro-techniques, la cité des princes de Montbéliard : soit, 18 thématiques choisies par le Conseil départemental du Doubs en partenariat avec APRR, la société d'autoroute gestionnaire de l'A36, pour illustrer les richesses diverses et variées du département.

Le Hollandais Fred van Deleen (à gauche), l'illustrateur des nouveaux panneaux touristiques de l'A36 dans le Doubs, lors de leur inauguration officielle à la Saline Royale d'Arc-et-Senans le 7/11/2019 © Radio France - Julien Laurent

C'est l'illustrateur hollandais, Fred van Deleen, qui a été chargé de résumer le Doubs en 31 panneaux autoroutiers en "jouant" sur la déclinaison du "marron", la couleur réglementaire de la signalisation touristique.

Des panneaux à 500.000 euros

Le Département du Doubs a investi pas moins de 500.000 euros pour la réalisation de ces nouveaux panneaux, qui auront une durée de vie de 20 ans, précise Christine Bouquin.

Illustration des nouveaux panneaux touristiques de l'A36 dans le Doubs - CD25

La Présidente du Conseil départemental rappelle également les retombées touristiques et économiques de cette campagne de communication "longue durée" avec 26.000 véhicules qui circulent quotidiennement sur l'A36, autrement dit plus de 14 millions chaque année...