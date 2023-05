PHOTOS - À peine installés, des parcmètres sont vandalisés à Carnon

Les parcmètres ont commencé à être installés à Carnon, alors que le stationnement va devenir payant à partir du 1er juin 2023, sept jours sur sept, de 8h à 22h, sauf au parking du centre administratif, qui reste gratuit cette année . C'était la dernière commune à avoir encore le stationnement gratuit, et l'arrivée des parcmètres ne plaît pas à tout le monde.

ⓘ Publicité

Des clous ont été plantés dans les écrans de certains parcmètres le soir même de leur installation, comme celui-ci avenue Grassion Cibrand, le long du littoral. Quand on essaye d'utiliser le parcmètre, le message "Utilisez une autre machine" apparaît. "C'est idiot", s'agace un riverain. "Ce ne sont pas des touristes qui ont fait ça, mais des résidents. Alors qu'on ne paye que vingt euros par an quand on est résident, faut pas exagérer."

Un parcmètre de l'avenue Grassion Cibrand à Carnon, un clou planté dans l'écran. © Radio France - Sixtine Lys

Samuel, qui tient un snack en bord de plage, déplore cet acte : "Les parcmètres sont installés, donc il faudra payer. Et pour ceux qui ont été vandalisés, c'est aussi nous qui allons payer avec nos impôts." "Fallait s'y attendre", réagit Luc, qui habite à Castelnau-le-Lez, et vient à Carnon pour profiter de la mer depuis qu'il est enfant. "Je comprends le vandalisme", poursuit le jeune homme qui cite les problèmes de pouvoir d'achat. Le collectif citoyen de Carnon déplore ces actes, mais dit aussi les comprendre.