PHOTOS – A Toulon, les travaux d’élargissement de l’A57 n’ont pas de retard pour le moment

Les travaux d'élargissement de l'A57 ont démarré en avril 2021 et devraient s'achever au 1er semestre 2025

Deux ans après le début des travaux pharaoniques pour l’élargissement de l’A57 à l’est de Toulon, Vinci Autoroutes fait le point sur ce chantier, considéré comme l’un des plus gros de France. Il s’agit d’élargir à 2x3 voies une portion de 7 kms sur une autoroute fréquentée quotidiennement par 110.000 véhicule et sans que la circulation ne soit interrompue.

Et première bonne nouvelle : le chantier n’enregistre aucun retard. "Nous sommes exactement là où nous avions prévu d’être dans le déroulé du chantier avec une fin prévue pour le 1er semestre 2025. L’avancement est donc conforme au planning et étant donné la complexité des travaux à Toulon, c’est très bien" précise Salvador Nunez, directeur des opérations chez Vinci Autoroutes.

Si les deux premières années de chantier ont permis de "traiter" la délicate zone de Sainte-Musse (démolition du pont SNCF et basculement de la circulation sur une chaussée provisoire), de démolir et reconstruire le pont des Fourches et de construire les immenses bassins de rétention, "l’élargissement en lui-même va devenir notre tâche principale" poursuit le responsable.

Mise en service progressive des 3 voies ?

Avec une autre bonne nouvelle pour les automobilistes : Vinci Autoroutes va demander l’accord de l’Etat pour "mettre en service les 3 voies progressivement, c'est-à-dire dès que nous aurons suffisamment de linéaire pour le faire. Cela aidera à fluidifier la circulation". Comme d’ailleurs le retour en fin d’année des bandes d’arrêt d’urgence.

Création des arrêts de bus

Au-delà du passage à 2x3 voies, les 500 ouvriers mobilisés sur ce chantier vont également se concentrer sur la création des arrêts de bus prévus à hauteur de Sainte-Musse, au-dessus de la nouvelle gare SNCF et de la future gare du TCSP (Transport en Site Propre)

Les bus s'arrêteront à hauteur de Sainte-Musse. Une première passerelle (blanche, à droite) permettra de rejoindre la gare SNCF située sous le pont de l'A57. - Vinci Autoroutes

La moitié des panneaux anti-bruit a été posée

Par ailleurs, Vinci Autoroutes indique avoir déjà posé le long de l’autoroute 50% des panneaux anti-bruit (80% fin 2023) prévus pour améliorer le quotidien des riverains : "C’est l’engagement que j’avais pris auprès d’eux : poser dès que possible ces protections acoustiques. Normalement, nous les posons en fin de chantier mais à Toulon nous le faisons dès que c’est possible pour diminuer la gêne" conclut Salvador Nunez