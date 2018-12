PHOTOS. Action coup de poing sur la ligne Limoges-Angoulême

Saillat-sur-Vienne, France

Une quarantaine de défenseurs de la ligne TER Limoges-Angoulême, dont des élus, des cheminots et des habitants, se sont rendus ce jeudi matin à Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne) pour dénoncer la pose de traverses en bois sur les rails entre la gare de Saillat et le premier passage à niveau en direction d'Angoulême.

Des traverses de bois ont été placées sur les rails à hauteur de Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne) © Radio France - Bénédicte Robin

"Il y a deux cas où on utilise ce procédé" explique Jacques Bertrand, le maire de Saillat-sur-Vienne. "Le premier quand on veut sécuriser une voie en vue de faire des travaux. Le deuxième quand on ne veut rien faire mais que l'on veut fermer la voie". L'élu penche pour la deuxième option.

Les défenseurs de la ligne Limoges-Angoulême dénoncent la mise à mort de la ligne © Radio France - Bénédicte Robin

Le tronçon Saillat-Angoulême est fermé à la circulation en raison de sa vétusté depuis mars dernier. Son avenir est en discussion entre l'Etat, la région, la SNCF et les élus. "Nous étions à Angoulême pour une réunion sur le dossier il y a un mois, le 12 novembre à Angoulême et il n'a pas été question de cela" s'emporte Joël Ratier, le président de la Communauté de communes Porte Océane du Limousin, grand défenseur de la ligne, qui dénonce "un acte inadmissible de la part de la SNCF".

Avec les autres élus présents, ils ont symboliquement retiré les traverses de la voie.

Des élus ont retiré les traverses posées sur les rails © Radio France - Bénédicte Robin

Des travaux de sécurisation

De son côté, SNCF Réseau dément formellement qu'une quelconque décision ait été prise. Les concertations continuent assure l'entité. SNCF Réseau justifie la pose de ses traverses pour des motifs de sécurité uniquement liés à l'interruption de l'alimentation en électricité du passage à niveau situé quelques mètres plus loin.

SNCF Réseau jutifie la pose de ses traverses par des raisons de sécurité © Radio France - Bénédicte Robin

Une prochaine réunion entre l’État, la région, la SNCF et les élus pour décider de l'avenir de la ligne et d'éventuels travaux de réhabilitation est toujours prévue fin janvier prochain.