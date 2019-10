EN IMAGES - Alstom : le chantier de rénovation des rames du RER B

De nouveaux sièges, de la ventilation et plus de places assises : les rames Mi 84 du RER B sont en train d'être rénovées à Reichshoffen (67) dans les ateliers d'Alstom en Alsace. Valérie Pécresse, la présidente d'Ile-de-France, a visité ce vendredi le chantier qui a pris plusieurs mois de retard.

Alsace, France

Certains rames du RER B, les Mi84 sont vieilles de plus de trente ans. Il était donc temps de leur donner un petit coup de neuf, en attendant les tout nouveaux trains qui devraient arriver progressivement entre 2025 et 2029 sur le RER B. Île-de-France Mobilités a chargé l'atelier d'Alstom à Reichshoffen (67) en Alsace de rafraîchir les 31 rames Mi84 pour 100 millions d'euros. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France a visité le chantier ce vendredi.

Les rames sont désamiantées par des ouvriers en combinaison protégées par des vitres, qui ne travaillent pas plus de deux heures d'affilée © Radio France - Caroline Félix

Les rames Mi 84 connaissent un "relooking" identique à celui de leurs "sœurs aînées", les Mi79, qui circulent aussi sur la ligne B du RER : des fauteuils bleu et jaune, de la ventilation, l'installation de caméras de vidéo-surveillance. Le nombre de places assises passe de 216 à 312. La première de ces rames rénovées circulera en décembre, soit presque un an plus tard que prévu. La totalité de la commande sera livrée d'ici fin 2022.