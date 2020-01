PHOTOS - Chiffre du jour : bientôt, des bus Chron'hop toutes les 12 minutes à Avignon

À Avignon, trois mois après la mise en service du tram, les bus Chron'hop devraient être mis en circulation dans les prochaines semaines, au mieux fin janvier. Orizo garantit une fréquence et une régularité grâce aux voies de bus qui leur sont dédiées.

Avignon, France

Bientôt, les voyageurs du Grand Avignon patienteront 12 minutes entre deux bus, sur les lignes Chron'hop, dans le Grand Avignon. Orizo ne précise pas encore de calendrier mais ces bus devraient commencer à circuler dans les prochaines semaines, fin janvier au mieux. Ils sont déjà arrivés à Avignon : vous les avez peut être vus, vides de passagers, avec un conducteur au volant. Leur formation ne durera pas longtemps, quelques heures au plus, pour apprendre à manier des véhicules articulés, de 18 mètres de long.

Les bus articulés font 18 mètres de long et peuvent transporter 110-120 passagers © Radio France - Camille Labrousse

En tout, il y aura 5 bus hybrides sur ces deux lignes et un bus électrique. Les premiers coûtent 500.000 euros, le dernier 600.000. Orizo garantit une régularité de ces bus grâce aux voies qui leur sont dédiées : vous les avez vu apparaître le long des remparts ou avenue Pierre Sémard. Sur la ligne 2, entre l'hôpital et le centre commercial Buld'Air à Vedène, 70% des voies sont exclusivement réservées au bus. C'est 50% sur la ligne 3, entre St Lazare et Agroparc.

Le bus électrique met 6 heures à se recharger © Radio France - Camille Labrousse

Forcément, la circulation devrait être moins bouchée, surtout que les bus seront prioritaires à certains carrefours. Ils peuvent transporter 110-120 personnes, soit plus de passagers qu'un bus normal et circuleront aux mêmes horaires que le tram : 6h-22h la semaine, 6h-minuit le week end.