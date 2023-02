PHOTOS - Collision entre un poids lourd transportant des hydrocarbures et un convoi exceptionnel à Arles

Un accident de la route implique un poids lourd transportant des hydrocarbures et un convoi exceptionnel à Arles.

Le trafic est très perturbé dans le secteur, et les photos sont spectaculaires. Une collision s'est produite ce mercredi matin, sur la route départementale D570N à Arles (Bouches-du-Rhône), entre un convoi exceptionnel et un poids lourd. Le camion transportait des hydrocarbures. Une trentaine de pompiers et 16 engins sont mobilisés sur place.

Il n'y a heureusement aucun blessé.

La D570N est ouverte sur une seule voie mais des déviations sont mises en place. "Intervention de longue durée", prévoient les pompiers.