PHOTOS - Découvrez en avant-première le futur terminus de la ligne 14 du métro à Saint-Ouen

La ligne 14 aura un nouveau terminus le 14 décembre. La ligne automatique, au départ d'Olympiades, dans le 13e arrondissement de Paris, est prolongée au nord de trois nouvelles stations : Pont Cardinet, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen qui vient donc remplacer dès la mi-décembre l'actuel terminus gare Saint-Lazare.

La nouvelle station Mairie de Saint-Ouen descend jusqu'à environ 20 mètres de profondeur. © Radio France - Laurine Benjebria

Après six ans de travaux, deux ans de retard, ça y est c'est officiel, le prolongement nord de la ligne 14 sera mis en service le 14 décembre jusqu'à Mairie de Saint-Ouen, et en janvier 2021 pour la station Porte de Clichy. Ce prolongement de 5,8 kilomètres sous tunnel permet de renforcer les interconnexions avec de nouvelles correspondances : avec la ligne 13 au niveau de deux stations, avec le RER C, avec la ligne L du Transilien, avec le tramway T3b ainsi qu'avec le réseau de bus.

Des escaliers mécaniques, des escaliers, mais aussi des ascenseurs ont été installés pour accéder aux quais © Radio France - Laurine Benjebria

A quelques jours de l'inauguration, Catherine Guillouard, présidente-directrice générale du groupe RATP et Valérie Pécresse, présidente de Région et présidente de l'autorité régionale des transports, ont visité la nouvelle station, quasi terminée. Elle dessert le centre-ville de la commune de Seine-Saint-Denis et le nord-est du quartier des Docks. Elle fait 6 841 mètres carrés de surface de plancher.

Valérie Pécresse et Catherine Guillouard ont visité, en avant-première la nouvelle station Mairie de Saint-Ouen © Radio France - Laurine Benjebria

D'ici deux semaines, l'objectif est de décharger la ligne 13 du métro de 25% de ses voyageurs selon la RATP. Ce prolongement apporterait ainsi 200 000 voyageurs quotidiens supplémentaires sur toute la ligne. Le groupe table sur un million de voyageurs chaque jour d'ici 2024. Il faudra prévoit un intervalle de seulement 85 secondes entre chaque train, 80 secondes même à terme. Durant les heures de pointe, la RATP estime que 33 navettes passeront par le nouveau terminus.

Le prolongement de la ligne 14 coïncide avec l'arrivée de nouvelles rames de métro, plus longues © Radio France - Laurine Benjebria

Pour accompagner ce prolongement, la RATP a également prévu l'arrivée de 35 nouvelles rames de métro, financées par Ile-de-France Mobilités (619 millions d'euros). Ces nouveaux trains compteront huit voitures, contre six actuellement. Ils mesureront 120 mètres de longueurs, ce qui permet d'accueillir plus de voyageurs dans une rame "avec la wifi, des rames élégantes, ventilées", décrit Valérie Pécresse. Le nouveau train, dit MP14 équipera à partir de l'an prochain la ligne 4, à partir de 2023 la ligne 11. Le coût total de l'acquisition de 217 trains s'élèvera à plus de 2 milliards d'euros, entièrement financé par Ile-de-France Mobilités.

"Ca présage le métro du futur"

L'intérieur des nouvelles rames © Radio France - Laurine Benjebria

Pour pouvoir assurer l'entretien, le nettoyage et pour garer ces métros, il a fallu concevoir un tout nouveau site. Ce nouveau site de maintenance et de remisage a vu le jour dans le nouveau quartier des Docks de Saint-Ouen. Il est "plus grand que l'ancien site" du 13e arrondissement de Paris, selon Fabrice Hamm, responsable du pôle de maintenance du matériel roulant de la ligne 14. Il a été bâti sur l'ancien site industriel qui appartenait à Total. Selon la RATP, il fait "office de socle pour la réalisation d'une école et de logements". Sa toiture de 20 000 mètres carrés sera végétalisée "avec des plantes couvre-sol" et peut-être avec une ferme urbaine. Le projet est à l'étude.

Un nouveau site de maintenance et de remisage voit le jour, dans le quartier des Docks à Saint-Ouen © Radio France - Laurine Benjebria

Le montant de ce projet de prolongement nord de la ligne 14 s'élève à 1,38 milliard d'euros, selon les conditions économiques de janvier 2012. La partie infrastructure de ce projet est financée à 58% par la Société du Grand Paris, 21% par la Ville de Paris, 13% par la Région Ile-de-France, 3% par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine et 3% par le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.