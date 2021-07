PHOTOS - Découvrez le futur parvis de la gare d'Avignon centre

Exit le béton, les voitures et le soleil qui tape sur le parvis de la gare Avignon centre. "Les voitures garées juste devant la gare, ça va disparaître, explique Cécile Fredin, directrice du projet chez SNCF Gares et connexions. On va faciliter les cheminement piétons et l'accès aux modes de transports doux comme le vélo ou le tramway." En effet, 500 places de parking vélo vont être crées devant la gare, "on va presque se croire à Amsterdam, sourit la maire d'Avignon Cécile Helle. Toute proportion gardée, bien sûr !"

Les piétons seront les grands vainqueurs de la rénovation - AREP Group

Les voitures au parking de la gare

Les voitures auront tout de même la possibilité d'accéder à la gare, précise la maire d'Avignon : "on a le parking de la gare, juste au dessus de la gare routière qui sera dévolu au parking de courte durée ou au dépose minute. Au lieu d'arriver au cœur du parvis, on sera décalé de quelques mètres. Les taxis aussi pourront accéder sur le côté."

La vue depuis la gare sur l'entrée d'Avignon - AREP Group

Des travaux à près de 16 millions d'euros

Les travaux vont débuter en janvier 2022, ils devraient durer deux ans. Leur coût est estimé à 15,85 millions d'euros financés par la ville d'Avignon (4,47 millions), le Grand Avignon (4,45 millions), la Région Sud-Paca (5,02 millions), SNCF Gares et connexions (1,16 millions) et les crédits européens du FEDER et d'autres subventions (750 000€)