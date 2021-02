PHOTOS - Découvrez le nouveau parking "vertueux" de la gare de Chambéry

C'est un ouvrage à 10 millions d'euros et son ouverture met un terme à la rénovation du quartier de la gare de Chambéry. Le parking Cassine gare, construit par l'entreprise Q-Park est désormais accessible aux habitants et aux voyageurs. Un bâtiment vertueux sur plusieurs aspects qui fait également la liaison entre plusieurs quartiers de Chambéry grâce à l'installation d'une passerelle et d'une promenade sur le toit-terrasse de l'ouvrage.

"Plus qu'un parking, c'est une vraie solution urbaine de mobilité" - Michèle Salvadoretti, directrice générale Q-Park France

Le bâtiment fait également le lien piéton, entre plusieurs quartiers de Chambéry. "Les habitants du Faubourg Reclus, et même ceux du boulevard de Lemenc qui sont dans les quartiers hauts de la ville peuvent transiter via la passerelle métallique qui relie ces faubourgs à notre promenade urbaine sur le toit-terrasse du parc de stationnement" explique Michèle Salvadoretti. "Ils peuvent ensuite regagner les quartiers en contrebas par nos ascenseurs ou la gare SNCF par la passerelle qui existait et qui retrouve un véritable fonctionnement" ajoute la DG de Q-Park France.

Cette "promenade urbaine" sur le toit-terrasse, ses couleurs et son mobilier ont été imaginés par l’artiste néerlandais Krijn de Koning. - Q-Park France

Un clin d'œil historique

Cette nouvelle passerelle permettant aux piétons et aux cyclistes de relier la ville haute au centre-ville, est inspiré "du premier pont métallique de France classé monument historique et construit en 1850 sur la commune de Cruet" confie l'architecte. Un hommage à la tradition de construire savoyarde.

La passerelle reliant le Faubourg Reclus au toit-terrasse du parking de la gare de Chambéry. - Q-Park France

Huit éoliennes sur le toit

C'est une première en France affirme Q-Park. Sur le toit-terrasse de ce parking, huit éoliennes ont été installées. Aux formes longilignes et avec des hélices verticales, elles sont similaires à des oriflammes. Ces éoliennes silencieuses ont été conçues par la société française Eoli et injecteront directement l'énergie électrique produite grâce au vent dans le réseau.

L'une des huit éoliennes sur le toit-terrasse du parc de stationnement de la gare de Chambéry, Savoie. - Q-Park France

Conçu à 75% d'acier recyclé par l'architecte chambérien Philippe Barbeyer, ce parking "vertueux" possède également 36 jardinières sur son toit et sur sa façade, son système de récupération d'eau de pluie pour les arroser et un dispositif d'éclairage LED. Le savoyard l'a également conçu en s'assurant que la ventilation se fasse de façon totalement naturelle, sans dispositif mécanique pour consommer le moins d'énergie possible.

Le nouveau parking de la gare de Chambéry. - Q-Park France

Le bâtiment a également été conçu sur le principe de réversibilité. "Si dans 20 ou 30 ans on n'utilise plus de voitures sur Chambéry" explique Philippe Barbeyer, ce parking pourra trouver une tout autre utilité. Grâce à sa hauteur de plafond et à ses matériaux facilement modulables, le parc de stationnement pourrait être transformé, "en bureaux, en logements étudiants ou pourquoi pas, en une auberge de jeunesse insolite près de la gare" explique l'architecte.

Ce nouveau parking de la gare de Chambéry totalise près de 479 places sur quatre étages. © Radio France - Q-Park France

Le parking en quelques chiffres

479 places dont : 10 places PMR, 24 places familles, 10 places véhicules électriques, 15 places motos et 10 places vélos.

845 tonnes de métal dont 75% d'acier recyclé

36 jardinières de huit tonnes

10 millions d'euros investis par Q-Park pour ce nouvel équipement

Au niveau des tarifs, ceux de ce nouveau parking sont inférieurs à ceux des parcs du centre-ville de Chambéry. Une volonté de l'entreprise et de la mairie pour encourager le stationnement en périphérie. Pour deux heures comptez 1,90€, pour 12 heures le coût de stationnement est de 7,40€.