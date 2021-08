Photos - Dernière ligne droite pour le chantier de la gare de Dijon

La gare de Dijon achève un gros lifting. A la fin du mois d'août, presque tous ses quais seront facilement accessibles aux personnes en fauteuil et aux non-voyants. On vous explique comment se déroule ce vaste chantier.

Encore une peu de patience, et la gare de Dijon va être métamorphosée. Depuis le 3 juillet, 70 ouvriers travaillent jour et nuit pour rendre l'accès aux trains beaucoup plus facile pour les personnes à mobilité réduite et aux non-voyants.

La circulation des trains a été coupée sur une partie des voies, et de grosses pelleteuses circulent sur les rails. Ces engins sont là pour refaire entièrement trois quais. Il s'agit de les rehausser pour que leur seuil correspondent aux portes des trains. Le bord des quais est aussi habillé de dalles "podo-tactiles", c'est à dire en relief pour être facilement détectées par les non-voyants.

Les drôles d'engins qui circulent sur les rails © Radio France - Olivier Estran

Un quai achevé, et habillé de dalles en relief © Radio France - Olivier Estran

Des ascenseurs et des rampes

Le chantier est assez technique, car les ouvriers ont du enlever 80 mètres de rails pour créer une piste de chantier. Cela à permis de creuser deux fosses pour accueillir deux nouveaux ascenseurs et créer deux nouvelles rampes d'accès. Ces longues pentes douces suppriment les escaliers et sont appréciées par tous les voyageurs, même les valides surtout quand on tire une lourde valise à roulettes ou que l'on a une poussette avec le petit-dernier.

Une des rampes en cours de finalisation © Radio France - Olivier Estran

Ada Rossi, cheffe de projet supervise ce vaste chantier © Radio France - Olivier Estran

"Les rampes ça change tout"-Christine et Aurianne

Ce vaste chantier de 39,4 millions d'euros est financé par l'Etat, la Région Bourgogne Franche-Comté et Dijon Métropole. Il complète celui effectué l'été dernier où deux quais déjà ont été mis aux normes.

"C'est tellement mieux ainsi" souffle Christine, de passage avec sa fille Aurianne qui se déplace avec une canne. "On vient de passer par trois gares, et celle de Dijon est la mieux aménagée."

La gare de la capitale des Ducs accueille 16.000 voyageurs par jour (5 millions sur une année). La mise aux normes des trois quais qui se trouvent au milieu des voies sera achevée le 29 août. "C'est huit semaines de travail intense, mais on va tenir les délais !" s'enthousiasme Ada Rossi, la cheffe de chantier.

Le plan de ce gros chantier de 40 millions d'euros © Radio France - Olivier Estran

Attention, jusqu'à la fin du mois, les trains partent uniquement des voies G -H -I- J et 37 pendant cette période et l'accès à la voie 37 se fait uniquement par la rue Mariotte. La dépose-minute située sur le parvis de la gare est fermée jusqu'au 6 septembre.

La derrière phase de ces travaux d'envergure se déroulera du 30 aout au début de l'année 2022. De 22 heures à 6 heures du matin, des ouvriers achèveront l'aménagement du quai N°1.