PHOTOS - Des chutes de neige dès 200 mètres d'altitude en Vaucluse, la circulation est difficile par endroits

Prudence sur les routes du Vaucluse ce vendredi matin. Il neige dès 200 à 300 mètres d'altitude et la circulation est difficile par endroits, principalement dans le secteur d'Apt et de Sault. Le département reste par ailleurs en vigilance jaune à la neige et au verglas.

"Les secteurs les plus impactés restent Pertuis, Apt, Sault et autour de Vaison-la-Romaine et du Ventoux. C'est vraiment l'Est du département qui est touché. Les routes secondaires, notamment, sont glissantes et 25 camions et 60 agents sont actuellement mobilisés pour traiter la chaussée", détaille sur France Bleu Vaucluse Jérôme fontaine, le directeur des interventions et de la sécurité routière au département de Vaucluse.

La circulation est particulièrement difficile dans le secteur d'Apt et de Sault. - © Info route 84

Mais la neige offre aussi de jolies photos du Vaucluse, à l'image de celles postées par de nombreux auditeurs sur la page Facebook de France Bleu Vaucluse.

La photo de Lenny Vidal à Savoillan. -

Chez Martine à Cucuron -

Chez "Ghis Roque" à La-Roque-sur-Pernes -

La photo de "Sylve Esca" à la Roque Alric -