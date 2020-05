PHOTOS - Des murs de neige impressionnants au col du Petit-Saint-Bernard

Ça déneige au col du Petit Saint-Bernard entre la Savoie et l'Italie. Côté français, le travail du service des routes du département est quasiment terminé. Le Cormet de Roselend et la Madeleine ouvriront eux vendredi.

Ce sont toujours des images aussi impressionnantes chaque année au mois de mai. Les machines sont au travail pour finir de déneiger les grands cols de Savoie et permettre le passage des véhicules.

Ici, c'est le col du Petit Saint-Bernard (2.188m) qui est déneigé, entre la Tarentaise en Savoie et le val d'Aoste en Italie. Côté français, le travail est quasiment terminé. Ce mardi, les services des routes du département de la Savoie auront fini leur travail. Le déneigement est assuré jusqu'à 300 mètres du col (au niveau du restaurant). Il reste donc ces quelques derniers mètres qui ne sont volontairement pas déneigés pour éviter le passage en Italie. Car si côté français, le col pourrait rouvrir comme prévu avant la fin de la semaine, on ne sait pas encore si nos voisins italiens ont prévu de rouvrir le passage de leur côté.

Cette année sera particulière au col du Petit Saint-Bernard. Traditionnellement, Français et Italiens se retrouvent pour une fête célébrant leurs "retrouvailles" à l'occasion de la réouverture du col. Cette année, à cause de la crise sanitaire liée au covid-19, il n'y a pas de rassemblement annoncé.

Ouverture prévue vendredi pour le Cormet de Roselend et la Madeleine

A noter d'autres ouvertures de cols en Savoie annoncées pour la fin de cette semaine, vendredi : le Cormet de Roselend (1.968m entre Beaufortain et Mont-Blanc) et la Madeleine (1.993m entre Maurienne et Tarentaise). Ce sera confirmé sur le site savoie-route