PHOTOS- Eboulement dans les Gorges du Tarn, une route coupée entre Pougnadoire et St Chély du Tarn

Eboulement dans les Gorges du Tarn, une route coupée entre Pougnadoire et St Chély du Tarn

Le tronçon de route de la RD907 bis entre Ste Enimie et La Malène (Lozère) est fermé à la circulation, ce vendredi. Plusieurs blocs rochers se sont décrochés et ont provoqué un éboulement sur la route départementale. Des agents du département de la Lozère sont sur place, sécurisent les lieux avec la gendarmerie, et vérifient en particulier que d'autres rochers ne menacent pas de se décrocher.