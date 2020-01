PHOTOS - Inauguration de la ligne T2 du Trambus à Nîmes

Nîmes, France

Il va profondément changer la vie de nombreux Nîmois, le Trambus et sa nouvelle ligne T2 mis en service ce lundi matin. Il circule entre la Gare Feuchère et l'hôpital Carrémeau. Ce mardi matin, le studio de France Bleu Gard Lozère s'est installé dans le Trambus. Des invités et des directs toute la matinée.

L'intérieur du Tram'bus © Radio France - Romane Porcon

Le Tram'bus décoré par Michel Tombereau © Radio France - Roman Porcon